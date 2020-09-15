В Белгороде разыграли девятый Кубок губернатора по конному спорту

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

13 команд из конноспортивных клубов Белгородской, Курской, Воронежской и Тамбовской областей поборолись за Кубок губернатора по конному спорту. Ежегодные соревнования по конному спорту на Кубок губернатора Белгородской области, в девятый раз проходившие на базе конноспортивной школы НИУ «БелГУ», собрали многих поклонников конного спорта и любителей лошадей.

Традиционно состязания проводятся в двух видах дисциплин: конкуру (преодоление препятствий) и выездке (высшая школа верховой езды).

По итогах двух дней соревнований спортсмены КСШ НИУ «БелГУ» выиграли первые места в конкуре с высотой препятствий 80 сантиметров, зачет «Начинающие» (Ангелина Булгакова), с высотой препятствий 100 см, зачет «Молодые лошади» (Екатерина Качанова). Юлия Филиппенко и Елизавета Сидорова в зачете «Любители» заняли второе и третье места соответственно.

В соревнованиях по выездке в зачете «Дети» не оказалось равных представительницам КСШ НИУ «БелГУ» Элизе Багатаевой, Татьяне Анциферовой, Юлии Филиппенко. Карина Солодовник заняла третье место в зачете «Начинающие».

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Победителем соревнований по конкуру стала Екатерина Титова из Воронежской области со своей лошадью по кличке Хиндира, а Анна Никонова, представляющая Курск, оказалась триумфатором в выездке. Девушки получили Кубок губернатора Белгородской области и денежные призы в размере 25 тысяч рублей.

Все победители и призеры состязаний получили памятные подарки и призы, которые были предоставлены НИУ «БелГУ», управлением физической культуры и спорта Белгородской области, спонсорами соревнований, в том числе и профсоюзным комитетом Белгородского госуниверситета.