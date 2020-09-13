Как проходит голосование по выборам депутатов облдумы в Белгородской области. Фото: Ирина ТАРАСОВА

1 242 избирательных участка по выборам депутатов областной Думы седьмого созыва открыты для голосования в Белгородской области. Как подчеркнули в избирательной комиссии, все участки оборудованы в соответствии с рекомендациями о соблюдении эпидемиологических правил. Также 312 участков оборудованы видеонаблюдением, а 110 снабжены электронным устройством для подсчета голосов.

Как сообщили в избирательной комиссии Белгородской области, 11 сентября проголосовали 295 828 избирателей. Это составляет 24,12% от общего количества жителей области, которые включены в списки избирателей на территории региона.

За ходом голосования на избирательных участках 11 сентября следили 4 674 наблюдателя и 708 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, которые были назначены зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями, принимающих участие в выборах депутатов облдумы седьмого созыва.

По данным ЦИКа на 12.00 на 13 сентября, самую высокую явку на выборах в парламенты субъектов РФ показала Белгородская область, где выбирают депутатов областной Думы. Она составила 40,31%.