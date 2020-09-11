На Белгородчине обнаружили приборы, предназначенные для установки на бронетанковую и другую военную технику

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Более 35 приборов наблюдения за местностью, предназначенных для установки на бронетанковую технику ТНПО – 115, а также бортовые самописцы к самолетам (регистратор полетных данных), тестеры У3–Л/М2Т–3, приемник воздушного давления ПВД–18–3–МСЕР2 обнаружили белгородские пограничники в селе Мощеное Грайворонского городского округа. Предположительно, данное оборудование планировали переправить на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления, выявленные приборы будут переданы компетентным органам для дальнейшего расследования.