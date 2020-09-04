В Валуйках загорелся автомобиль с ребенком-инвалидом в салоне – мальчик погиб

Ребенка доставили в больницу. К несчастью, спасти его не удалось. Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла днем 4 сентября в городе Валуйки. По предварительным данным, пожилая пара приехала на рынок за покупками. Мужчина отлучился, чтобы встретить жену, и оставил в автомобиле внука-инвалида, которого они воспитывали с супругой. В этом момент машина загорелась. Что именно стало причиной пожара, пока не сообщается. Вернувшись, дедушка увидел, что автомобиль дымится. Одиннадцатилетнего мальчика вытащили из салона прохожие. Ребенка доставили в больницу. К несчастью, спасти его не удалось. Мальчик умер от термических травм.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что по факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ее санкции предусматривают до двух лет лишения свободы.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливается очаг и причины возгорания, - добавили в ведомстве.

Следственный комитет также сообщает, что мать ребенка умерла. Так как отец отсутствует, он находился под опекой дедушки и бабушки. Следователи обещают дать правовую оценку и действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.