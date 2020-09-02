Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 2 сентября 2020: Анализы на COVID-19 «кусаются», воспитателей детсадов обяжут носить маски

Анализы на COVID-19 «кусаются», воспитателей детсадов обяжут носить маски. Фото: "КП" Архив

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Центр по борьбе со СПИДом с 1 сентября прекратил прием анализов на наличие коронавирусной инфекции. Теперь в Белгороде сдать тест можно на базе поликлиники №4, что по улице Садовой, 17 а и поликлиники №6, расположенной по улице Костюкова,16. Анализы сдаются только по предварительной записи или через сайт «Электронная регистратура Белгородской области» с понедельника по пятницу. Стоимость — 957 рублей.

В областной клинической больницы стоимость исследования еще выше — 1 300 рублей. Чтобы сдать тест, нужно предварительно записаться по по телефону. А вот с студенческой поликлинике по улице Студенческой,14 в общежитии №3 пройти тест можно в порядке живой очереди.

В детсадах воспитателей, других работников и родителей обяжут носить маски

Заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова напомнила, что коронавирус остается опасным, а потому воспитатели и другие сотрудники детских учреждений будут обязаны носить защитные маски. Обязаны будут носить маски и родители детей. Все это делается для того, подчеркнула замгубернатора, чтобы не пришлось вновь вводить отмененные ограничительные меры.

Напомним, что с 1 сентября детсады области заработали со 100 процентной загрузкой.

Распределение новых случаев заболевания в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 44 новых пациентов

44 пациента заболели за минувшие сутки коронавирусом. С начала пандемии число заболевших в области составило 7 449 человек.

По сообщению областного штаба по борьбе с коронавируом, на госпитализации на 1 сентября в области находилось 319 человек, 30 — подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее количество новых заболеваний пришлось на Белгород и Белгородский район. Соответственно — 13 и 10 случаев. В Белгороде с начала пандемии число заболевших составляет 1 475 человек, в Белгородском районе — 850. Следом по числу заболеваний с начала пандемии идет Старооскольский городской округ — 1 232 случая, за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 2 пациентов.

Число летальных исходов в области составило 58 человек.