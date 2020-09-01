На университетской площади Белгорода отметили День знаний

Фото: пресс-служба БелГУ.

В отличие от предыдущих лет, сегодня линейка прошла лишь для первокурсников белгородского госуниверситета и членов их семей.

Началась праздничная программа с молебна в университетском храме Архангела Гавриила. Позже будущих специалистов поздравили почетные гости - представители Федерального Собрания России, правительства области, работодателей и социальных партнёров вуза.

Фото: пресс-служба БелГУ.

От имени руководства Совета Федерации с приветственными словами к студентам обратился сенатор Иван Кулабухов, поздравили молодежь с началом новой студенческой жизни депутат Госдумы РФ Валерий Скруг, начальник управления проектно-аналитической и контрольно-организационной работы департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Ирина Кирилова и прочие гости мероприятия.

Ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, вручил студентам Ключ знаний и пожелал реализации всех творческих планов, достижения желаемых целей и вершин.

Вручение символического студенческого билета, запуск в небо воздушных шаров, клятва первокурсника и праздничный концерт – несмотря на усеченный формат, у начинающих студентов получился настоящий праздник.