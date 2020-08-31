Красногвардейский район отметил 92-й день рождения

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

С самого утра для жителей и гостей праздника были подготовлены многочисленные сюрпризы.

Гостей праздника встречают улыбками. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

У вечного огня расположилась выставка техники: от танков до украшенных флагами мотоциклов – было видно, как захватывает дух от восторга у всех мальчишек, присутствующих на этой площадке.

Выставка техники по праву вызывала восторги. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Гостей с радостью встречали выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и многочисленные мастер-классы, площадки поселений Красногвардейского района с представлением уникального местного бренда, арт-фестиваль «Аллея искусств», уличные цирковое представление, выступление джазового ансамбля и фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы» - все яркое, творческое и позитивное, что происходило в городе, сложно перечислить.

Жители района - талантливые и активные. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Мастер-классы для всех любителей творчества. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Торжественная часть праздника началась с возложения цветов к памятнику у братской могилы советских воинов. Затем в главной сцене награды различного уровня получили достойнейшие граждане Красногвардейской земли. Вручая Почетные грамоты и Благодарственные письма, губернатор области Евгений Савченко пожелал району с не меньшими успехами подойти к своему столетнему юбилею.

- Красногвардейский район – лидер Белгородчины. Здесь высокие урожаи, ежегодно появляется множество важных объектов инфраструктуры, открываются новые детские сады и школы, появляется больше парков, стадионов, - отметил глава региона.

Губернатор наградил и поздравил с днем рождения бывшего главу района, Николая Бровченко. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Приветствуя земляков, глава администрации Красногвардейского района Игорь Бровченко подчеркнул: все, что сегодня является гордостью района, создано трудом и упорством, умом и талантом его жителей. За что искренне поблагодарил земляков:

- Вы живете любовью к своему родному краю, стремлением к добрым переменам. Желаю вам энергии и оптимизма, успехов во всех начинаниях, здоровья, мира и созидательного труда! Мы искренне гордимся своими успехами, думаем о будущем и горячо любим родной край, который по праву называем изумрудным уголком Белгородчины.

Игорь Бровченко поблагодарил своих земляков и вручил им награды. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

По завершении официальной церемонии, гостей и жителей района ждали парад воздушных шаров и шоу парапланов, футбольные и шахматные турниры, заплывы на дорожках бассейна «Лиман», выступления местных артистов и звезд российский эстрады.

Широкое гулянье на Соборной площади. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Завершился этот насыщенный день красочным фейерверком, который зрители встретили дружными аплодисментами.