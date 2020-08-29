В Белгородской области мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 28 августа, на дорогах Белгородской области выдался аварийный день. Одно дорожно-транспортное происшествие унесло человеческую жизнь. В пяти других автоавариях пострадали шесть человек.

Смертельное ДТП произошло в девятом часу вечера в Валуйках. По предварительным данным, на улице Коммунистическая 25-летний мотоциклист на «Сузуки» сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия. Водителя с травмами госпитализировали в больницу.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Старооскольском городском округе около двух часов ночи 29-летний водитель «Лады Приоры» съехал в кювет и врезался в дерево. По предварительным данным, причиной аварии могла стать слишком высокая скорость. Автомобилиста доставили в больницу, после оказания медицинской помощи мужчину отпустили.

По предварительным данным, по той же причине около шести утра в Вейделевском районе на автодороге «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» 20-летний водитель «четырнадцатой» вылетел в кювет и перевернулся. Парня госпитализировали.

В Белгородском районе в четвертом часу дня 36-летний водитель «четверки», двигаясь по трассе «Белгород – Никольское», по предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил «Опель Астру» под управлением 44-летней женщины. При столкновении пострадала автомобилистка. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Еще два ДТП произошло в Белгороде. Во второй половине дня на Волчанской столкнулись «девятка», «Мицубиси» и «Шевроле». По предварительным данным, аварию спровоцировал, выехав на встречную полосу, 39-летний водитель отечественного автомобиля. Медицинская помощь потребовалась только ему.

Второе ДТП произошло около 18 часов 50 минут на перекрестке Щорса и Апанасенко. Предварительно, 45-летний водитель «Форда» при развороте не пропустил «Фольксваген Поло» под управлением 22-летнего парня. При столкновении пострадала 56-летняя пассажирка «Фольксвагена». Она госпитализирована.