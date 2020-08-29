Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 29 августа 2020: В Белгородском районе – новая вспышка заболевания COVID-19

В Белгородском районе – новая вспышка заболевания COVID-19. Фото: "КП" Архив

В областном центре тесты на коронавирус с 28 августа можно сдать на базе поликлиник №4 и №6, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Запись ведется по телефонам(4722) 26-25-13, 8 (991) 405-15-12. Либо через «Электронную регистратуру Белгородской области». Анализы принимают по будням, при себе необходимо иметь паспорт. Напомним, что поликлиника № 4 находится в Белгороде по улице Садовой, 17а, а №6 - по улице Костюкова, 16.

Отметим, что тестирование может стать ключевым способом отслеживания распространения COVID-19 в регионе.

Тем временем в Белгородском районе в пятницу, 28 августа, зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Всего за сутки в районе заразились 16 человек. С начала пандемии в Белгородском районе коронавирусной инфекцией заболели 814 жителей, сообщили в областном штаба по борьбе с распространением COVID-19.

По состоянию на 28 августа в Белгороде коронавирус подтвержден у 6 человек (всего 1 432), в Старооскольском городском округе – у 5 (всего 1 215). В Алексеевке также выявлено 4 новых случая заболеваний, с начала пандемии коронавирусом заболели 354 человека.

На госпитализации в области находится 303 человека, 26 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 6 079 человек изолированы по контакту с заболевшими.

С начала пандемии жертвами опасной инфекции в области стали 56 человек.