Композиция «Солнце в кармане» финалиста «Голос. Дети» из Белгорода может стать песней года

Фото: deti.fm

Песня белгородского школьника Кирилла Александрова «Солнце в кармане» вошла в хит-парад всероссийского «Детского радио». Об этом финалист «Голос. Дети» Кирилл Александров написал на своей странице в «ВКонтакте». Если «Солнце в кармане» продержится в топе до конца 2020-го, композиция может стать «Песней года». Чтобы поддержать юного белгородца и увеличить его шансы на победу, достаточно проголосовать, перейдя по ссылке.

Напомним, что Кирилл Александров участвовал в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети», который проходил на Первом канале. Он исполнил песню Virtual Insanity группы Jamiroquai на «слепых прослушиваниях» и попал в команду Валерия Меладзе. А уже на втором этапе он успешно выступил с песней Cake By The Ocean группы DNCE и прошел в финал. Исполнение в финале композиции «Разговор со счастьем», увы, не принесла победы, но выход в финал юного белгородца привлек внимание не только его фанатов, но и многих жителей региона, искренне болевших за Кирилла.