Владимир Воронов (крайний справа) с Федором Емельяненко. Фото: из архива «КП»

Утром 29 августа стало известно о тяжелой утрате в мире единоборств – умер от коронавируса тренер Федора Емельяненко Владимир Воронов, долгие годы работавший в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил сам великий спортсмен в своем Инстаграме:

- С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником, - говорит о покойном Емельяненко. - Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

Оказалось, что Владимир Воронов заразился коронавирусом в отпуске. Об этом сообщил друг Владимира Михайловича, тренер Александр Мичков:

- У Володи были проблемы со здоровьем – повышенный сахар, давление. Но в последнее время он выглядел вполне здоровым, продолжал тренировать. Решил поехать на малую родину в Абакан навестить старшую сестру. Там попал в больницу с подозрением на коронавирус, его отправили в реанимацию, два дня назад перестал отвечать на звонки. И вот недавно я узнал, что Володи не стало.

«КП-Белгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Владимир Воронов совсем еще недавно активно участвовал в тренировочном процессе. Фото: из архива «КП»

Справка «КП»

Владимир Воронов - заслуженный тренер России и мастер спорта СССР по дзюдо. Он был наставником Емельяненко с 1986 года. Напомним, что могучий Федор за свою карьеру одержал 39 побед, и всего шесть раз проигрывал. И она еще не закончена – в последнем поединке в декабре 2019 года Емельяненко-старший нокаутировал в первом раунде Куинтона Джексона.

Среди других учеников Воронова – чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (он стал им совсем недавно – отомстил за Федора, «выключив свет» Райану Бейдеру), а также такие известные не только в России, но и во всем мире бойцы как Анатолий Токов, Кирилл Сидельников, Валентин Молдавский.