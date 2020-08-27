С начала года белгородцы отдали мошенникам больше 120 миллионов рублей

Пожилым людям также напомнили о мошенниках, которые действуют по старинке - приходят домой под видом социальных работников, сотрудников коммунальных служб. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мошенники продолжают наживаться на доверчивых белгородцах. За семь месяцев в регионе зарегистрировали более 2300 таких преступлений. Местные жители пополнили счета аферистов на сумму свыше 120 миллионов рублей. Такие цифры привел заместитель начальника УМВД области – начальник полиции Валерий Медведев.

- Анализ преступности показывает, что 60% населения знают о существующих схемах обмана. Несмотря на это, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, - подчеркнул полковник полиции.

Участие в мероприятии, помимо сотрудников городского УМВД приняли представители областного ведомства.

В среду, 26 августа, правоохранители вышли в очередной профилактический рейд. Он прошел на Харьковской горе – территория обслуживания первого отдела полиции. Участие в мероприятии, помимо сотрудников городского УМВД приняли представители областного ведомства. На улицах и во время поквартирных обходов стражи порядка раздавали листовки, призывая белгородцев не перечислять деньги на неизвестные счета и, даже если незнакомцы представились по телефону сотрудниками банка, не выполнять по их указанию никакие финансовые операции и не сообщать данные банковских карт.

Валерий Медведев: "Местные жители пополнили счета аферистов на сумму свыше 120 миллионов рублей".

Пожилым людям также напомнили о мошенниках, которые действуют по старинке - приходят домой под видом социальных работников, сотрудников коммунальных служб, предлагают услуги по снятию порчи и так далее. Полицейские рекомендовали пенсионерам не пускать домой незнакомцев, ни под каким предлогом не передавать им деньги и ценные вещи. Если же на пороге появились незваные гости, правоохранители советуют позвонить за консультацией по номеру «02», обратиться к своему участковому или хотя бы к родственникам.