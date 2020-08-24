Боец Вадим Немков привез на Белгородчину победный титул Bellator

Фото пресс-службы правительства и губернатора Белгородской области.

В белгородском аэропорту чемпиона ММА Вадима Немкова из Яковлевского городского округа встречали многочисленные болельщики. Боец завоевал титул Bellator, победив американца Райана Бейдера во втором раунде. Вадим Немков, один из самых перспективных российских бойцов, считает себя учеником Федора Емельчненко. Бой с Райаном Бонйдером, который победил Емельяненко в январе этого года в финале «Гран-при» тяжеловесов, стал самым важным в карьере Немкова. И теперь у России — новая суперзвезда в ММА, сообщает пресс-служба правительства и губернатора области.

Вадим Немков поделился со встречающими впечатлениями, сказав:

- Выходил на этот бой за нас, за всю страну, за Федора. Назад нельзя было отступать. Надо было выигрывать и побеждать. Делал свою работу, которую планировали делать с ребятами, и она привела к успеху — к красивому нокауту.

Также спортсмен поблагодарил белгородцев за поддержку, за поздравления и охотно фотографировался на память со своими фанатами.