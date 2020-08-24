Белгородская область: пропавшего 8-летнего мальчика нашли. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области нашли пропавшего 8-летнего мальчика. Накануне он ушел на прогулку и не вернулся домой. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, вскоре к поискам мальчика подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, мальчик пропал вчера, 23 августа, в Шебекинском городском округе. Ребенка удалось найти 24 августа живым. Пока в Следственном комитета информацию, где все это время находился ребенок, не разглашают.

Судебно-медицинские исследования, которые будут проведены в ближайшее время, позволят установить состояние здоровья ребенка и обстоятельства его ухода из дома. Также следователи проведут с мальчиком и его родителями профилактические беседы, чтобы такие ситуации больше не повторялись.