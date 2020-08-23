Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 августа 2020: Роспотребнадзор озвучил требования для работы школ

Роспотребнадзор озвучил жесткие требования для работы школ. Фото: "КП" Архив

С нового учебного года белгородским ученикам придется привыкать к новым условиям. И весьма жестким. Этого требует Роспотребнадзор. Об этом в очередной раз говорила на брифинге начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентина Музыка.

Термометрия, дезинфекция автобусов, влажная уборка после каждого занятия и соблюдение социальной дистанции

И это — далеко не все нововведения, к которым придется привыкать с началом нового учебного года белгородским школьникам. Так, обязательной будет не только дезинфекция школьных автобусов, но и ношение масок водителями. Если при входе в школу у ребенка выявят повышенную температуру, его направят в медицинский кабинет для осмотра и принятия дальнейших решений по лечению.

За каждым классом будет закреплена определенная аудитория, а перемещаться между классами школьники будут лишь для уроков. К таким отнесли уроки химии, физики, технологии и физкультуры. После занятия каждого класса будет необходимо проводить влажную уборку.

Организация питания. И здесь - жесткие требования к организации питания. Все работники пищеблоков будут обязаны носить маски, а в самих столовых нужно будет соблюдать социальную дистанцию. Также учащихся разведут по потокам. Для этого составят графики, согласно которыми классы будут приходить в столовую.

В департаменте еще раз напомнили, что торжественные линейки будут проведены только для учащихся первых и одиннадцатых классов. Родителям присутствовать разрешили, но только в масках.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

В Белгородской области за минувшие сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусом

У 43 белгородцев за минувшие сутки выявлен коронавирус. Всего с начала пандемии в области заболели 7 033 человека. Отметим, что среди наших соседей по Центральному Черноземью впереди — только Воронежская область — 13 342 заболевших с начала пандемии и 98 случаев за последние сутки. В Курской области -0 6 879 заболевших (35 за сутки), в Орловской 0 6 681 (45 ), в Тамбовской — 6 565 (22), в Липецкой -0 4 934 (16).

По данным областного штаба на 22 августа, на госпитализации находится 303 белогородца, 21 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Число умерших с начала пандемии в области составило 56 человек.