23 августа – День воинской славы России в честь победы в Курской битве

. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

23 августа – великий памятный день, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

От всей души хотим поблагодарить наших уважаемых ветеранов. Тех, кто пожертвовал своей юностью, здоровьем и жизнью ради своей страны и своих земляков. Спасибо вам за мужество, героизм, отвагу и смелость! Благодарим вас за то, что мы сейчас живём и радуемся солнцу, за то, что мы ходим по Земле, растим детей и внуков, за то, что имеем возможность любить, мечтать о чём-то светлом и радоваться жизни.

Спасибо вам, воины-освободители, за наш мир, чистое небо и счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты, ваши сердца будут биться мужеством и честью в сердцах наших детей, внуков и правнуков.

Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон за героизм, смелость и стойкость!

С уважением и благодарностью, коллектив ООО «Рудхим».