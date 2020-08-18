Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 августа 2020: Предприниматели региона получили 2 миллиарда льготных кредитов . Фото: "КП" Архив

Программа льготного кредитования в период коронавирусного кризиса привлекла внимание 2 тысяч белгородских предпринимателей. Они воспользовались предложением и уже получили 2 миллиарда льготных кредитов. Еще 2,5 миллиарда рублей одобрены, но пока не направлены получателям. При этом в области за минувшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом – в материале «КП».

Наибольшей популярностью пользуется кредит под 2 процента

Как сообщает белгородское отделение Банка России, наибольшей популярностью пользуется программа льготного кредитования под 2% годовых, которая позволяет не возвращать долг в случае сохранения коллектива. Средняя сумма такого кредита — 1 миллион рублей и уже 1 600 заемщиков получили такой кредит.

К другой льготной программе интерес ниже. Кредит на зарплату, например, оформили всего 324 заемщика.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

5 762 белгородца изолированы по контакту с заболевшими

За минувшие сутки в области зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии – 6 807 человек. На госпитализациипо информации областного штаба по борьбе с коронавирусом, находится 316 человек, 22 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 5 762 жителя области изолированы по контакту с заболевшими.

Наибольшее число новых заболеваний приходится на Белгород и Староосколький горокруг – по 16 случаев. Отметим, что Старый Оскол который день демонстрирует стабильно высокое число новых заражений коронавирусной инфекцией. Всего в горокруге с начала пандемии заболели 1 140 человек (+16 за минувшие сутки).

Наименьшее число заболеваний COVID-19 за весь период зарегистрировано в Ровеньках – 16 случаев, 15 заболевших уже выздоровели.