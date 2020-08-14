Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Организаторы рок-фестиваля «Чернозём»: есть ответы на все вопросы

Подготовка к одному из главных событий лета в Тамбовской области велась до последнего дня
Наталия ИлюшниковаНаталияИлюшникова
КомментироватьОставить комментарий
Прошлый фестиваль посетили больше 40 тысяч зрителей.

Прошлый фестиваль посетили больше 40 тысяч зрителей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 14 августа, должно было состояться открытие шестого по счету «Чернозема». А об отмене мероприятия стало известно всего пару дней назад. Организаторы до последнего вели подготовку. И именно сегодня, в день несостоявшегося старта, они решили развеять все домыслы и ответить на самые острые вопросы.

ПРО БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Первый «Чернозем» состоялся в 2015 году и был личной инициативой организаторов. Планировали и вложить, и заработать. Но быстро пришло понимание, что это очень сложный вид бизнеса. Довольно трудно было воплотить в жизнь все задуманное, доказать ведомствам и службам, что это безопасно, согласовать с различными структурами, сложно было даже уговорить артистов участвовать в фестивале, о котором никто не знает. Как итог – финансовый результат был минусовым. Удалось заработать только репутацию «Самого душевного события».

В первый же год фестиваль стал номинантом, лауреатом и победителем нескольких премий в области событийного туризма. Было желание продолжать, но финансово решиться было сложно. Администрация Тамбовской области оценила это событие, и предложила финансовую и организационную помощь. Начиная со второго фестиваля, «Чернозем» проходит при финансовой поддержке администрации области. В разные годы сумма этой поддержки составляет от 30 до 40 % всех затрат фестиваля. Событие такого масштаба невозможно организовать без взаимодействия с органами власти.

ПРО ПОДГОТОВКУ ДО ПОСЛЕДНЕГО

2020 – сложный год для всех. У организаторов до последнего была надежда на снятие ограничений. В июне решался вопрос о переносе, но было уже так много сделано и внешняя ситуация внушала уверенность, что получится, поэтому продолжили готовиться. Взаимодействие со всеми органами по вопросам организации фестиваля велось непрерывно. Наблюдали за обстановкой, и верили, что все получится. Пришли к тому, что за два дня до начала принято решение о переносе. Это было единственным на тот момент честным решением по отношению к зрителям, которые планировали, потратились, но еще имели возможность скорректировать свои планы.

Даже не состоявшись, этот фестиваль остался "Самым душевным событием года".

Даже не состоявшись, этот фестиваль остался "Самым душевным событием года".

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ПРО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

Подготовка к фестивалю идет целый год, и уже в июне организаторы понимали, что в убытках. Велись переговоры со многими артистами и контрагентами о предоставлении возможности отсрочки по оплате и прочих условий. И снова ожидание снятия ограничений и, конечно, последнее повышения цен – это желание уйти от убытков, которые так и настигали.

По поводу заработков организаторы поясняют: «Мы все живем в Тамбове, многие знают нас лично, наши дети ходят в обычную школу, у каждого из нас есть работа, где мы тоже на виду, образ нашей жизни доступен и известен, поэтому есть возможность судить, что ни о каких сверхприбылях речи быть не может. Да, мы хотим превратить этот фестиваль в бизнес, но пока не получается. То ли мы плохие бизнесмены, то ли бизнес такой».

ПРО ДУШЕВНОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

- Даже не состоявшись, этот фестиваль остался для нас Самым душевным событием года. Мы получаем огромное количество обращений с поддержкой, с сочувствием, с предложением помощи. Буквально вчера зрители пришли на поле и просто помогали убирать конструкции. Чувство вины, что не оправдали доверия, не смогли оценить и предугадать ситуацию, у нас есть, это очень жестокий урок.

Уже после отмены «Чернозема» в связи с различными толкованиями действий организаторов, к ним приковано повышенное внимание правоохранительных органов. Посыпались запросы о расходовании бюджетных средств, обо всех финансовых операциях в разные годы. «Мы активно сотрудничаем в предоставлении информации, вся наша деятельность максимально прозрачна».

картина дня

Рекомендуемые