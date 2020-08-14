Организаторы рок-фестиваля «Чернозём»: есть ответы на все вопросы

Прошлый фестиваль посетили больше 40 тысяч зрителей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 14 августа, должно было состояться открытие шестого по счету «Чернозема». А об отмене мероприятия стало известно всего пару дней назад. Организаторы до последнего вели подготовку. И именно сегодня, в день несостоявшегося старта, они решили развеять все домыслы и ответить на самые острые вопросы.

ПРО БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ НА ФЕСТИВАЛЕ

Первый «Чернозем» состоялся в 2015 году и был личной инициативой организаторов. Планировали и вложить, и заработать. Но быстро пришло понимание, что это очень сложный вид бизнеса. Довольно трудно было воплотить в жизнь все задуманное, доказать ведомствам и службам, что это безопасно, согласовать с различными структурами, сложно было даже уговорить артистов участвовать в фестивале, о котором никто не знает. Как итог – финансовый результат был минусовым. Удалось заработать только репутацию «Самого душевного события».

В первый же год фестиваль стал номинантом, лауреатом и победителем нескольких премий в области событийного туризма. Было желание продолжать, но финансово решиться было сложно. Администрация Тамбовской области оценила это событие, и предложила финансовую и организационную помощь. Начиная со второго фестиваля, «Чернозем» проходит при финансовой поддержке администрации области. В разные годы сумма этой поддержки составляет от 30 до 40 % всех затрат фестиваля. Событие такого масштаба невозможно организовать без взаимодействия с органами власти.

ПРО ПОДГОТОВКУ ДО ПОСЛЕДНЕГО

2020 – сложный год для всех. У организаторов до последнего была надежда на снятие ограничений. В июне решался вопрос о переносе, но было уже так много сделано и внешняя ситуация внушала уверенность, что получится, поэтому продолжили готовиться. Взаимодействие со всеми органами по вопросам организации фестиваля велось непрерывно. Наблюдали за обстановкой, и верили, что все получится. Пришли к тому, что за два дня до начала принято решение о переносе. Это было единственным на тот момент честным решением по отношению к зрителям, которые планировали, потратились, но еще имели возможность скорректировать свои планы.

Даже не состоявшись, этот фестиваль остался "Самым душевным событием года". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ПРО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

Подготовка к фестивалю идет целый год, и уже в июне организаторы понимали, что в убытках. Велись переговоры со многими артистами и контрагентами о предоставлении возможности отсрочки по оплате и прочих условий. И снова ожидание снятия ограничений и, конечно, последнее повышения цен – это желание уйти от убытков, которые так и настигали.

По поводу заработков организаторы поясняют: «Мы все живем в Тамбове, многие знают нас лично, наши дети ходят в обычную школу, у каждого из нас есть работа, где мы тоже на виду, образ нашей жизни доступен и известен, поэтому есть возможность судить, что ни о каких сверхприбылях речи быть не может. Да, мы хотим превратить этот фестиваль в бизнес, но пока не получается. То ли мы плохие бизнесмены, то ли бизнес такой».

ПРО ДУШЕВНОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ

- Даже не состоявшись, этот фестиваль остался для нас Самым душевным событием года. Мы получаем огромное количество обращений с поддержкой, с сочувствием, с предложением помощи. Буквально вчера зрители пришли на поле и просто помогали убирать конструкции. Чувство вины, что не оправдали доверия, не смогли оценить и предугадать ситуацию, у нас есть, это очень жестокий урок.

Уже после отмены «Чернозема» в связи с различными толкованиями действий организаторов, к ним приковано повышенное внимание правоохранительных органов. Посыпались запросы о расходовании бюджетных средств, обо всех финансовых операциях в разные годы. «Мы активно сотрудничаем в предоставлении информации, вся наша деятельность максимально прозрачна».