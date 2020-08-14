В Белгородской области бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела о наркотиках

Страж порядка находился не при исполнении. Фото: "КП" Архив

12 августа на трассе «Белгород – Березовка» оперативники подразделения собственной безопасности УМВД региона и инспекторы ДПС остановили автомобиль под управлением сотрудника патрульно-постовой службы районного отдела полиции. Страж порядка находился не при исполнении. По предварительным данным, при осмотре машины и личных вещей водитель была обнаружена марихуана – больше 50 граммов.

- От прохождения медосвидетельствования подозреваемый отказался. Из его показаний следует, что марихуану он собрал самостоятельно для личного употребления, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

- В настоящее полицейский уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В случае подтверждения его вины он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.