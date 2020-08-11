Белгородские подростки в духе старого Фантомаса совершили налет на дом пожилой женщины. Фото: "КП" Архив

Налет в духе старого Фантомаса произошел в Вейделевском районе Белгородской области. 16-летний подросток и его 17-летний товарищ, натянув на лица маски и одев перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев, вломились в дом пенсионерки. Они не только похитили у нее сумку со сбережениями, но и жестоко избили пожилую женщину.

Как сообщили в региональной прокуратуре, подростки осуждены за разбойное нападение. Один получил срок 3 года и 8 месяцев, которые проведет в воспитательной колонии, другой – 4 года и 10 месяцев.

Во время суда выяснилось, что в руках у подростков были ножи, которыми они стали угрожать женщине, требу чтобы она отдала им все деньги, которые были в доме. Женщина оказалась не из трусливых и отказала, оказав им сопротивление. Тогда парни избили ее, а затем срезали с одежды сшитую руками пострадавшей сумку, в которой она хранила на похороны 190 тысяч рублей.

Грабители скрылись, но очень скоро их разыскали и уже на следующий день после налета они давали показания.