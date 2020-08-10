Белгородцев предупреждают: мошенники подделывают сайты банков

Помните: не все сайты безопасны!

О всплеске активности фишинговых сайтов, которые имитируют работу настоящего банковского интернет-ресурса, сообщали общественности сотрудники ВТБ: количество выявленных в июле мошеннических сайтов-двойников, выросло в 2,5 раза. В общей сумме это - более 50 адресов. Зимой-весной специалисты отмечали некоторое затишье. Но уже в июне от клиентов банка было получено несколько десятков обращений на предмет мошеннических сайтов.

Злоумышленники используют создаваемые ими интернет-ресурсы для получения персональных данных и доступа к средствам граждан. Фокус в том, что всю необходимую информацию клиенты сообщают владельцам фейковых сайтов сами. Как? Просто: люди видят фейковые страницы при поисковых запросах, оставляют там свои банковские данные. Этим и пользуются мошенники, которые через некоторое время выводят средства со счетов своих жертв (выждав, как показывает практика, около недели).

Важно помнить, предупреждают банкиры, что при переходе по ссылке на сайт браузер предупреждает об опасности и вероятности возможной кражи денег. В этом случае рекомендуется закрыть вкладку и не вводить на данной странице никакие данные. Во многих браузерах встроена антивирусная защита, которая предупреждает посетителей об опасности перехода по сомнительным ссылкам.