Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 6 августа 2020: В регионе умерла 39-летняя пациентка, зараженная COVID-19. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе скончался 53-й пациент с подтвержденным COVID-19. Умершая — 39-летняя жительница Белгородского района. Женщина проходила лечение на базе Белгородской городской больницы №2. Таким образом число жертв коронавируса в области с начала истории заболеваний составило 53 человека.

Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 6 220 заболевших с начала пандемии. За минувшие сутки впервые за несколько последних недель число новых заболеваний значительно выросло и составило 51 человек.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням. Фото: Скриншот сайта

По данным областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на госпитализации находится 285 человек. Из них 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики их состояние определяют, как тяжелое. По контакту с заболевшими изолировано 5 206 белгородцев.

По муниципалитетам прочный «лидер» по числу заболевших — областной центр. В Белгороде число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 1 178 (+2) человек. За ним идут Старооскольский городской округ - 1 010 (+6) человек и Белгородский район — 723 (+2) человек. За минувшие сутки наибольшее число новых заболеваний пришлось на Алексеевку — 278 (+19) человек. Пока информации, что именно привело к такому скачку заболеваний на фоне декларируемой властями тенденции к снижению уровня заражения в регионе, нет.