Мошенники обманули белгородку на 1,7 миллиона рублей под предлогом помощи в оформлении кредита

С заявлением о мошенничестве в полицию Белгорода обратилась 33-летняя женщина. Местная жительница рассказала, что, получив отказ в банке, она обратилась за помощью в получении кредита в одну из групп в соцсети, где были размещены соответствующие предложения.

Подозреваемые - жители Омской области. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Администратор сообщества попросил ее перечислить деньги для оплаты услуг, однако позже обещал вернуть сбережения. После того, как женщина выполнила его требования, группу заблокировали. Спустя время ей пришло сообщение уже с личной странице интернет-пользователя, представившегося подругой администратора сообщества. Белгородку попросили перевести еще одну сумму, чтобы завершить процедуру оформления кредита.

Подозреваемые - жители Омской области. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, в итоге женщина лишилась более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Белгородским оперативникам удалось вычислить предполагаемых злоумышленников. По подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны трое жителей Омской области. За мошенничество в особо крупном размере им может грозить до десяти лет лишения свободы.