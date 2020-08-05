«Ночные снайперы» взорвали Белгород

День города на Соборной площади областного центра закончился выступлением Дианы Арбениной и грандиозным праздничным салютом. Фото: "КП" Архив

5 августа белгородцы вновь почувствовали себя свободными от будничных забот, многомесячной самоизоляции, погрузившись в праздничную атмосферу Дня освобождения Белгорода. Грандиозным гала-концертом закончился день. А завершающее концерт выступление «Ночных снайперов буквально взорвало Соборную площадь и прилегающие к ней улицы своими песнями, накалом эмоций. Как же здорово ощущать, что вот и в твою жизнь входит Любовь, без которой невозможно дышать…

Сколько пришло человек: десять? двадцать тысяч? Фото: Ирина ТАРАСОВА

Еще до начала концерта Дианы Арбениной центральная площадь начала заполняться желающими услышать любимую группу. И к началу выхода певицы она была забита до отказа. Трудно точно сказать, сколько пришло горожан: десять? двадцать тысяч? Но не только площадь, а и часть Свято-Троицкого бульвара, Театрального проезда, Гражданского проспекта, все пространство у гостиницы «Белгород», правительства были плотно упакованы пришедшими на концерт. У сцены фанаты группы устроили «Ночным снайперам» такие овации, которых Белгород не слышал уже давно… А когда в средине концерта Диана Арбенина к ужасу службы охраны и радости белгородцев вышла прямо на средину площади, вклинившись в толпу зрителей… Передать словами, какой это вызвало отклик, просто невозможно. Шок! Море аплодисментов, возгласы восторга перекрыли звуки рока…

Концерт"Ночных снайперов" взорвал Белгород. Фото: "КП" Архив

Закончился концерт и праздничный день грандиозным салютом. Сколько эмоций! Сколько впечатлений!..