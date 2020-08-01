Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 1 августа 2020: Открывают детские сады, разрешают мероприятия на свежем воздухе

В Белгородской области с 3 августа заработают детские сады. При этом основное условие их работы – наполняемость групп не должна превышать 50 %.

Область приступила ко второму этапу снятия ограничений

С 3 августа регион официально приступил ко второму этапу снятия ограничений. Губернатор Белгородской области подписал постановление №101 от 31 июля 2020 года, которым снимаются часть введенных раннее ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 3 августа будет разрешено: проведение культурных мероприятий на открытом воздухе с условием соблюдения санитарных норм и требований Роспотребнадзора; работа детских игровых комнат, развлекательных игровых центров для взрослых и детей, аттракционов как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях, при условии загрузки не более 50%. Особо оговорено, что при условии загрузки детских групп не более 50%, каждый ребенок будет обязательно принят в детский сад. Если группа будет уже заполнена, откроют, либо дополнительные группы, либо ребенка устроят в другой ближайший детский сад.

В регионе разрешили деятельность объектов массового отдыха, которые расположены в курортах регионального и местного значения, предназначенных для лечения и оздоровления детей, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации ( за исключением граждан старше 65 лет).

Также разрешены организация физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей, в том числе сдачи норм ГТО, проведение очных вступительных и творческих испытаний для абитуриентов в вузах, а также рассмотрения апелляций.

Распределение новых заболеваний в Белгородской области по дням.Фото: Скриншот сайта

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 46 новых пациентов с подтвержденным диагнозом СOVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области выявлено 46 новых заболеваний коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболело 5 998 человек. Наибольшее количество случаев заболевания приходится на Белгород – 1 134 (+5) человек, Старооскольский городской округ – 978 (+6) и Белгородский район – 696 (+3).

Число летальных исходов составило 52 человека. За минувшие сутки в городской больнице №2 скончался еще один пациент, заболевший коронавирусной инфекцией.