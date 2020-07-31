2020-07-31T17:04:15+03:00
Экономика

Металлоинвест подводит итоги полугодия

По всем ключевым видам продукции – железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь – компания продемонстрировала уверенный рост показателей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет операционные результаты за первое полугодие 2020 года.

Комментарии менеджмента

Итоги первых 6 месяцев года прокомментировал Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест:

- В первом полугодии 2020 года Компания по всем ключевым видам продукции – железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь – продемонстрировала уверенный рост показателей производства и реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация стратегии по наращиванию доли высококачественной продукции в нашей товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению устойчивости сбыта Компании в условиях волатильности товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом.

Железорудная продукция

Если коснуться цифр, то объем производства железной руды вырос на 2,6% г/г до 20,2 млн тонн, что в основном обусловлено увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на концентрат. Во 2-м квартале 2020 объем производства железной руды снизился на 1,7% г/г и составил 9,9 млн тонн. Такая динамика во многом связана с проведением плановых текущих ремонтов ЦО-1,3.

Выпуск окатышей вырос на 0,6% г/г и составил 14,2 млн тонн, что преимущественно обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной линейки окатышей. Во 2-м квартале объем производства окатышей сократился на 2,0% г/г. Ключевым фактором является проведение планового капитального ремонта ОМ-2 на МГОКе.

За полугодие Компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 1,6% выше показателя 1П 2019. Рост обусловлен в основном увеличением производительности.

Объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 8,4% г/г и составил 13,5 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Китай. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ), продолжает превалировать в общем объеме поставок железорудной продукции Компании – 74% в 1-м полугодии 2020 года и 2019-го.

Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок снизилась до 47% за полугодие 2020-го по сравнению с 55% в 2019-м, что связано с увеличением поставок на экспорт. Объем экспортных поставок вырос на 28,3% г/г за счет увеличения отгрузок в Азию (в 2 раза).

Металлургическая продукция

Металлоинвест произвел 1,3 млн т чугуна, что на 7,2% ниже показателя 2019-го. Такая динамика в основном связана со снижением производительности ДП-3 на Уральской Стали. По результатам полу 2020 объемы производства стали выросли на 4,6% г/г до 2,5 млн тонн в основном в связи с проведением реконструкции ГМП-2 на Уральской Стали в 1-м полугодии 2019, а также увеличением производительности на фоне изменения сортамента на ОЭМК

На фоне сокращения производства чугуна, а также в связи с ростом внутреннего потребления, обусловленного увеличением выпуска стали, поставки чугуна внешним потребителям снизились до 0,7 млн тонн по сравнению с 0,9 млн тонн в 2019-м. Доля поставок стальной продукции HVA по итогам 6 месяцев 2020 составила 35% (46% в 2019). Поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4% г/г и составили 31% от общего объема отгрузок (31% в 2019).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде автовор, выбираясь через разбитое окно из машины, встретился глазами с очевидцем
Предприниматель из Белгородской области выиграл в лотерею загородный дом
Мужчина с ножом напугал жителей белгородского села
На белгородском предприятии рабочего в забойной шахте засыпало породой
Белгородские спасатели ликвидировали условный поджар
Шиканул – белгородец похитил два килограмма креветок и съел
В Белгороде аварию с мотоциклом спровоцировал 17-летний водитель «Мерседеса»
Мастер на все руки обещал белгородцам построить беседки и вольер, но ушел, не попрощавшись
Глава Краснояружского района Белгородской области ушел досрочно со своего поста
В День города в Белгороде пройдет Фестиваль ГТО
Джентльмены по-борисовски – у местного жителя нашли конопляную мини-ферму
Спасая свои сбережения, белгородец перечислил мошенникам полтора миллиона рублей
В Белгородской области от заражения коронавирусом скончался 51-й пациент
Старооскольские оперативники задержали сбытчиков марихуаны и нашли конопляное поле
В Белгородской области с поля украли два «КамАЗа» зерна
Сработал на опережение – белгородцу показалось, что его будут бить, и он ударил первым
В Валуйском городском округе благоустроят 4 дворовых и 7 общественных территорий
Росгвардейцы Белгородской области поучаствовали во Всероссийской акции
В Белгородской области «КамАЗ» со щебнем перевернулся после столкновения с легковушкой
Пожарные и спасатели Белгородской области стали добровольными донорами
В Белгородской области в школы пришли росгвардейцы
Эксперт Сбербанка: потери российской экономики от кибератак в 2020 году могут составить до 3,5 трлн рублей
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Белгородец попытался расправиться с судьей за вынесенный ранее приговор
37-летний белгородец во время выяснения отношений избил знакомого до смерти
В Белгородской области 35-градусную жару несколько охладят ливни
Белгородская компания заплатила крупный штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта