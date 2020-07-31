Металлоинвест подводит итоги полугодия

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет операционные результаты за первое полугодие 2020 года.

Комментарии менеджмента

Итоги первых 6 месяцев года прокомментировал Назим Эфендиев, генеральный директор Управляющей компании Металлоинвест:

- В первом полугодии 2020 года Компания по всем ключевым видам продукции – железорудный концентрат, окатыши, ГБЖ и сталь – продемонстрировала уверенный рост показателей производства и реализации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация стратегии по наращиванию доли высококачественной продукции в нашей товарной линейке будет способствовать дальнейшему повышению устойчивости сбыта Компании в условиях волатильности товарно-сырьевых рынков и мировой экономики в целом.

Железорудная продукция

Если коснуться цифр, то объем производства железной руды вырос на 2,6% г/г до 20,2 млн тонн, что в основном обусловлено увеличением производительности в результате переработки руды повышенного качества, снижением расхода руды на концентрат. Во 2-м квартале 2020 объем производства железной руды снизился на 1,7% г/г и составил 9,9 млн тонн. Такая динамика во многом связана с проведением плановых текущих ремонтов ЦО-1,3.

Выпуск окатышей вырос на 0,6% г/г и составил 14,2 млн тонн, что преимущественно обусловлено увеличением производительности в результате изменения структуры товарной линейки окатышей. Во 2-м квартале объем производства окатышей сократился на 2,0% г/г. Ключевым фактором является проведение планового капитального ремонта ОМ-2 на МГОКе.

За полугодие Компания произвела 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, что на 1,6% выше показателя 1П 2019. Рост обусловлен в основном увеличением производительности.

Объем реализации железорудной продукции внешним потребителям вырос на 8,4% г/г и составил 13,5 млн тонн. Основным драйвером роста стало увеличение поставок окатышей в Китай. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ), продолжает превалировать в общем объеме поставок железорудной продукции Компании – 74% в 1-м полугодии 2020 года и 2019-го.

Доля поставок железорудной продукции на внутренний рынок снизилась до 47% за полугодие 2020-го по сравнению с 55% в 2019-м, что связано с увеличением поставок на экспорт. Объем экспортных поставок вырос на 28,3% г/г за счет увеличения отгрузок в Азию (в 2 раза).

Металлургическая продукция

Металлоинвест произвел 1,3 млн т чугуна, что на 7,2% ниже показателя 2019-го. Такая динамика в основном связана со снижением производительности ДП-3 на Уральской Стали. По результатам полу 2020 объемы производства стали выросли на 4,6% г/г до 2,5 млн тонн в основном в связи с проведением реконструкции ГМП-2 на Уральской Стали в 1-м полугодии 2019, а также увеличением производительности на фоне изменения сортамента на ОЭМК.ф

На фоне сокращения производства чугуна, а также в связи с ростом внутреннего потребления, обусловленного увеличением выпуска стали, поставки чугуна внешним потребителям снизились до 0,7 млн тонн по сравнению с 0,9 млн тонн в 2019-м. Доля поставок стальной продукции HVA по итогам 6 месяцев 2020 составила 35% (46% в 2019). Поставки металлургической продукции на российский рынок снизились на 3,4% г/г и составили 31% от общего объема отгрузок (31% в 2019).