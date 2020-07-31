Елизавета из Интернета "сняла" с белгородца любовную порчу за два с лишним миллиона

Неприятная история приключилась с 32-летним жителем Красногвардейского района. Злоключения начались с того, что от него ушла девушка. Не смирившись с расставанием, мужчина стал искать причины и пришел к выводу, что на него наслали порчу. За помощью он обратился к парапсихологу Елизавете, которую нашел в сети Интернет.

Специалистка в области сверхъестественного подтвердила догадки мужчины, заявив, что виной всему «отворот». Елизавета, за портретом которой вполне мог скрываться бородатый дядя в наколках, обещала решить все проблемы. Парапсихолог уверяла, что ритуал абсолютно бесплатный, но деньги перечислить попросила… на ингредиенты. Первый раз она взяла с мужчины 7100 рублей.

Через пару дней Елизавета позвонила уже сама. Видимо, определила по фотографиям, что на девушку клиента наведена порча «смерти». Взяв с мужчины еще денег и клятву о неразглашении, она пообещала спасти любимую и провести второй ритуал. Парапсихолог быстро поняла, что за счет клиента можно и дальше поправлять свое финансовое положение. Она провела полную диагностику ситуации и ошеломила мужчину новым диагнозом. Оказывается, душа его возлюбленной в плену у «темных сил». Для сделки с нечистью потребовались новые денежные вливания.

В общей сложности мужчина переводил парапсихологу свои накопления в течение месяца, пока финансы не запели романсы. Когда счета белгородца опустели, Елизавета порекомендовала ему продать дом или взять в займы у банка. В итоге мужчина оформил онлайн-кредит на сумму 1 миллион рублей. Всего же он перечислил за снятие порчи больше двух миллионов. Когда парапсихолог поняла, что с клиента больше взять нечего, она просто перестала выходить на связь. Мужчина догадался, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Так что теперь Елизавету из Интернета ищет полиция.