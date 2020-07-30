В Белгороде пошел семинар о создании безбарьерной среды

Мероприятие накануне состоялось в Белгороде, а слушателями лекции и активными участниками диалога с директором по управлению проектами РЦПИ «Жизнь без Барьеров» Лилией Тихоненко стали представители бизнес-сообщества региона.

Требования организовать нормальный доступ в кафе, магазины и другие предприятия малого и среднего бизнеса стали строже. Многие предприниматели в Белгородской области относятся к ним, как дополнительной нагрузке. Но в действительности, за счет организации безбарьерной среды можно заработать.

- Исследования подтвердили, что предприятия торговли и сферы обслуживания, которые создают условия для людей с ограничениями по здоровью, получают более высокую проходимость и выручку соответственно. Ведь это касается не только инвалидов, но и родителей с маленькими детьми, беременных женщин, а также почти всех людей пожилого возраста. Если в кафе, парикмахерскую или магазин может свободно зайти и получить весь спектр услуг человек с ограничениями, то туда будут ходить и его родственники, и знакомые.

К сожалению, в Белгородской области бизнес не может похвастаться успехами в создании безбарьерной среды. А вот государственные учреждения наоборот – подготовлены лучше. Хотя и у них хватает задач, которые еще не решены. Для предпринимателей Белгорода соблюдать все правила трудно: есть особенности рельефа, например, которые заставляют делать ступеньки на входе. Многие бизнесмены игнорируют такие простые требования, как возведение пандусов. За это их могут наказать, и довольно строго. На семинаре, который по просьбе партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Лилия Тихоненко провела для предпринимателей, прозвучали серьезные цифры – за несоблюдение требований по организации безбарьерной среды бизнес могут оштрафовать даже на полмиллиона рублей. Бизнесменам приходится считаться с такими мерами, считает спикер.

- Крупные торговые и развлекательные центры, построенные после 2016 года, в основном соблюдают требования. Сложнее с малыми предприятиями. Мы объясняем предпринимателям, что у них должны быть проекты создания безбарьерной среды на их предприятиях, что если они будут выполнять графики работ и рекомендации экспертов, то штрафов можно избежать. Именно этому и был посвящен наш семинар.

Если государственные учреждения получают на работы по организации доступной среды деньги из бюджета, то «частникам» приходится делать все за свой счет. Предприниматель Леонид Костюк считает, что полученные на семинаре рекомендации являются важной частью работы партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

- Необходимо разъяснить коллегам по бизнесу, что вложения подобного рода не только избавят их от штрафов, но и помогут заработать. Думаю, что помощь в модернизации бизнеса - одна из главных задач в работе над региональным законодательством в Белгородской областной Думе.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Сейчас в КоАП действует не менее 6 статей об административных правонарушениях в области доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, людей с ограниченными возможностями здоровья или пожилых людей.

Важно помнить, что, кроме случаев, установленных законом, за отказ этим категориям потребителей в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо в доступе к ним из-за состояния их здоровья, ограничения жизнедеятельности или возраста бизнесу грозит полумиллионный штраф.