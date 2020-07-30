Умер Анатолий Кретов - бывший мэр Губкина Белгородской области

На 73-м году жизнь не стало главы Губкинского городского округа и председателя горсовета депутатов Анатолия Кретова. Анатолий Алексеевич руководил Губкиным на протяжении 23 лет. К сожалению, 29 июля главный человек в местной власти скончался.

- Осознать и принять эту утрату невозможно. Анатолия Алексеевича искренне любили, уважали и поддерживали земляки. Именно с его именем связан невероятный подъем Губкинской территории. Губкин стал одним из самых благоустроенных и процветающих городов России. Масштаб его личности и глубина души не поддаются никаким сравнениям. Это был очень талантливый человек, блестящий управленец, настоящий друг и товарищ. Приношу искренние соболезнования родным и близким Анатолия Кретова, всем губкинцам. Светлая память, - выразил соболезнования губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

По неподтвержденной информации, Анатолий Кретов был болен коронавирусом. Из-за инфекции его даже госпитализировали. Однако о том, в каком стоянии находился чиновник не сообщали.

СПРАВКА "КП":

Анатолий Кретов родился в 1948 году в селе Скородное Губкинского района Белгородской области. Получил высшее образование по специальности инженер-строитель.

Более 10 лет работал на крупнейших стройках Курской Магнитной аномалии. Прошел путь от от мастера до начальника строительного управления. Анатолий Алексеевич работал заместителем, первым заместителем председателя Старооскольского горисполкома, курировал вопросы капитального строительства, коммунального хозяйства и энергетики, агропромышленного комплекса.

В январе 1996 года был назначен, а в марте избран главой местного самоуправления города Губкина и Губкинского района. В декабре 1999 года вновь одержал победу на выборах. В 2003 году губкинцы в очередной раз избрали Кретова главой местного самоуправления. В 2009-м - в четвертый раз. В 2014 году он также был избран главой администрации. В 2019-м стал председателем Совета депутатов Губкинского городского округа.

У Анатолия Алексеевича остались жена, две дочери и внуки.