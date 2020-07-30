2020-07-30T00:27:52+03:00
Общество

Белгородцы День освобождения города отметят мотопарадом, соревнованиями и концертами

Основными площадками праздника станут парк Победы и Соборная площадь
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы День освобождения города отметят мотопарадом, соревнованиями и концертами.Белгородцы День освобождения города отметят мотопарадом, соревнованиями и концертами.Фото: "КП" Архив
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С 30 июля по 8 августа город Белгород будет отмечать годовщину освобождения. Основными площадками праздника станут парк Победы и Соборная площадь.

Полумарафон "Пульс", выступление молодежных музыкальных групп

30 июля стартуют праздники в микрорайонах. А 2 августа в парке Победы пройдет полумарафон «Пульс». На старт выйдут более 500 любителей бега. 1, 2, 5 и 8 августа на набережной реки Везелки соберутся молодежные музыкальные группы в рамках проекта «Везелка LIVE», сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Лучших работников организаций и предприятий наградят 4 августа, их имена занесут на городскую Доску Почета. В этот же день возле здания диорамы состоится открытие полномасштабного макета самолета ЛА-7, а на пересечении улиц Студенческой и Калинина откроют двухуровневую развязку. Запланирован мотопарад и театрализованное представление «Город,овеянный славой!»

Главный воинский мемориал Белгорода украсили праздничные флаги. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Главный воинский мемориал Белгорода украсили праздничные флаги.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Празднества начнутся акцией "Волна памяти"

Начнутся же празднества в честь Дня города акцией «Волна памяти», на Соборной площади состоятся митинг и плац-концерт. Непосредственно в день города, 5 августа будет открыто несколько объектов: фонтан на Свято-Троицком бульваре, скульптурная композицию «Встреча Везелицы и Северского Донца» возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной и кинотеатр «Октябрь» в Центральном парке культуры и отдыха.

На Соборной площади выступит группа "Ночные снайперы". Фото: "КП" Архив

На Соборной площади выступит группа "Ночные снайперы".Фото: "КП" Архив

"Ночные снайперы" и салют

В парке Победы в этот день начнет работать работу фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица». Основным же событием праздничного дня станет гала-концерт на Соборной площади «С любовью в сердце, город мой», где выступит главный гость – рок-группа «Ночные снайперы».

Завершит концерт и праздничный день традиционный праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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