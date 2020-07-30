Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 июля 2020: Главный ковид-госпиталь возвращается к нормальной работе

Хирургический корпус Белгородской городской больницы №2, который все эти месяцы был главным ковид-госпиталем региона, возвращается к нормальной работе. А медицинские работники социальных учреждений наконец-то смогут жить у себя дома, а не находится все 14 рабочих смен в закрытом учреждении.

Хирургический корпус освобождают от ковидных коек

Освободить хирургический корпус Городской больницы №2 от ковидных коек и вернуть его к штатному режиму работы планируют 4-8 августа, сообщила на совещании членов правительства с главой региона заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она отметила, что в ближайшие дни может начаться новый этап снятия ограничений в системе здравоохранения. В области планируют вернуть к плановому режиму работы медицинские учреждения.

Также Наталия Зубарева рассказала, какие изменения ждут медицинские учреждения при условии снятия ограничений. Она подчеркнула, что когда хирургический корпус Городской больницы №2 освободят от ковидных коек, на первом этаже корпуса все же останется реанимация на 12 мест. В ней будут принимать пациентов с диагнозом COVID-19 и другими заболеваниями.

Также планируется ослабить закрытый режим работы социальных учреждений. Все эти месяцы сотрудники работают посменно по 14 дней и при этом все эти дни постоянно живут на территории учреждений, не имея возможности попасть домой. А при снятии ограничений они наконец-то смогут жить у себя дома.

На госпитализации остается 314 пациентов с диагнозом COVID-19

В Белгородской области на госпитализации находится 314 пациентов с короновирусной инфекцией, 9 из них – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в регионе от заражения коронавирусом скончалось 50 человек. Всего с начала пандемии в области число заболевших составило 5 871 человек.