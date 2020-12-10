Рождественские елки и тонкости поста: в Белгороде состоялся Епархиальный совет

Эпидемиологическая ситуация диктует свои условия подготовки и празднования Рождества. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается сложной – грядущие новогодние праздники будут отмечены множеством целесообразных ограничений. Они коснутся и мероприятий для самых маленьких: в частности, участники совета обсудили проведение традиционных епархиальных архиерейских елок для детей из многодетных семей, детей с ограничениями по здоровью, а также детей прихожан храмов епархии.

Как подчеркнул Владыка Иоанн, детей нельзя лишать радости от праздника, вселяя тем самым в них страх. «Все дети, которых мы ожидали на рождественских елках получат подарки», - подчеркнул Глава Белгородской митрополии.

Фото: архив пресс-службы Белгородской митрополии.

Что касается Рождественского поста, то митрополит рекомендует верующим подойти к нему с пониманием эпидемиологической ситуации и состояния собственного здоровья. К примеру, выполнять предписания врачей, когда они требуют от пациента хорошо питаться – ведь, зачастую, от этого зависит выздоровление.

Приводим текст обращения Председателя Епархиального Совета, митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна к жителям Белгородчины:

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Начался Рождественский пост – путь, который ведет нас к Вифлеемским яслям – святому месту, где родился Христос Спаситель. И мы, проходя поприще Рождественского поста, готовясь к встрече с Богомладенцем Христом, должны помнить, что пост это: «…не одно воздержание от неумеренности в пище, но воздержание от всех греховных начинаний» (святитель Игнатий Брянчанинов).

В книге Деяний святых апостолов описывается как на первом апостольском соборе в Иерусалиме были установлены правила, регламентирующие совершение поста: необходимы «воздержание от оскверненного идолами, от блуда, … и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе» (Деян. 15.20). Поэтому главным в посту является духовное очищение и воздержание от скверных поступков, ведь Святая Церковь установила пост для совершенствования в любви, для творения дел милосердия и защиты священного дара жизни.

Ныне, когда все человечество столкнулось с пандемией коронавируса и каждый подвергается смертельной опасности, мы молимся о том, чтобы преодолеть это губительное поветрие и справиться с его последствиями.

Но все больше людей заболевает опасным недугом и, даже переболев COVID-19, чувствуют себя ослабленными и измученными болезнью, и перед ними встает вопрос: как совершать Рождественский пост в состоянии телесной немощи?

Проявляя пастырскую ответственность и попечение о пасомых, не уничижая важности постов и постных дней для духовной жизни православного христианина, мы напоминаем о существовании принципа церковной икономии – снисхождения к немощам людей (в том числе вызванным болезнью) и применения принципа снисхождения в действии церковных канонов ради спасения верных.

По свидетельству врачей для борьбы с болезнью, восстановления сил и укрепления здоровья необходима высококалорийная пища, однако эти врачебные рекомендации могут войти в противоречие с уставом совершения поста. Принимая во внимание, что сама болезнь «смиряет плоть человека», «должно разрешать больному принимать пищу и питие, смотря по его силам» (правило 10 святителя Тимофея Александрийского).

Епархиальный совет, следуя словам Спасителя: «Милости хощу, а не жертвы» (Мф. 9. 13), рекомендует каждому определять меру своего поста по согласованию с врачами, получив на это благословение от духовника.

Будем помнить слова святителя Иоанна Златоуста, который, раскрывая суть поста, говорит: «Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих, будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».

Призываем Божие благословение на всех жителей Святого Белогорья!

Да дарует нам Богомладенец Христос духовную и физическую крепость для прохождения поприща Рождественского поста в условиях наступления коронавируса.

Призываем всех к усердной молитве о прекращении болезни в наступающем Новолетии благости Божией в 2021 году.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!

ХРИСТОС С НЕБЕС – ВСТРЕЧАЙТЕ!