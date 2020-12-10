Белгородское отделение КПРФ: проекты, несущие добро

2020 год - год настоящих добрых дел.

- Солидарное общество – это, в первую очередь, наше совместные дела для доброго будущего, сплоченность перед лицом опасности, - уверен первый секретарь Комитета БРО КПРФ, руководитель фракции в Белгородской областной Думе Станислав Панов. - Пандемия стала испытанием на прочность, всколыхнувшим в людях лучшие их качества. Отсюда и такое количество волонтерских проектов, общественно важных инициатив граждан. И представители нашей партии – не исключение.

Будьте здоровы!

Сохранение здоровья в условиях тотального распространения COVID-19 – первоочередная задача. Медики сегодня работают на износ и нуждаются в поддержке. Даже в самой банальной - добром слове, возможности доехать до пациента или краткой передышки. В начале ноября Станислав Геннадьевич встретился с главным врачом Белгородской ЦРБ. Уже второй месяц автомобиль регионального отделения КПРФ участвует в решении транспортной проблемы медиков Белгородского района: развозит врачей по вызовам, доставляет кровь со станции переливания и в других важных делах.

Кроме того, представители партии стараются помочь оградить себя от вируса максимальному числу белгородцев: начиная с апреля, они регулярно выходят в особо людные места Белгорода, Старого Оскола, Губкина и раздают маски. А накануне Пасхальных празднеств по инициативе и на личные средства Станислава Панова были закуплены антисептики и маски, которые передали на кладбища и в храмы, чтобы безвозмездно раздавать людям.

Станислав Панов уверен: делать добрые дела, быть в единстве с земляками совсем несложно.

- Быть верующим человеком или атеистом – это личное дело каждого. Вспомните: несмотря на призывы властей и священников остеречься коронавируса, белгородцы все равно массово посещали эти объекты. А если уж мы не можем предотвратить скопление людей, то нужно сделать все, чтобы обеспечить их безопасность, - кратко, но емко объясняет свои действия депутат.

Главное - внимание

Важно поддержать тех, кто не имеет сил и возможности самостоятельно решать свои проблемы, уверен Станислав Геннадьевич. Отсюда и целый цикл мероприятий для старшего поколения. Особенно в период пандемии, когда из-за ограничений многие его представители остались в одиночестве, потеряли возможность общаться с другими людьми, посещать мероприятия. К примеру, белгородские комсомольцы, под руководством представляющего КПРФ в Белгородском совете депутатов Игоря Цевменко, активно включились в реализацию федерального проекта «Своих не бросаем» - молодежь обзванивала пожилых земляков, общалась, узнавала о потребностях в помощи.

А по инициативе движения «Русский лад» - при активной поддержке КПРФ и личном участии членов партии - была запущена горячая телефонная линия. Проект «Серебряная линия» для пожилых белгородцев уже стал широко известен: здесь записывают просьбы и помогают в решении разных вопросов, да и просто внимательно слушают тех, кто хочет поговорить. Но главным результатом Станислав Геннадьевич называет то, что многие звонившие и сами стали серебряными волонтерами.

Пожилые белгородцы активно пользуются возможностью пообщаться.

Конечно, важно поддержать и подрастающее поколение. В первую очередь, из социально незащищенных семей. К примеру, в этом году региональный этап всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», проводимый при поддержке КПРФ и ЛКСМ РФ, состоялся в видео-формате. И кураторы проекта нашли достойное применение сэкономленным средствам: было собрано 30 продуктовых наборов. Волонтеры - комсомольцы, возглавляемые депутатом КПРФ в пгт. Разумное, куратором регионального отборочного тура конкурса Екатериной Долговой – передали их многодетным, малоимущим и семьям, воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями.

Представители партии уверены: делать добрые дела, быть в единстве с земляками совсем несложно. Сейчас, например, активно готовится новогодняя акция для малышей из многодетных семей медиков. В ее рамках совершить новогоднее чудо сможет практически любой белгородец - нужно лишь иметь доброе сердце и желание…