Белгородец закопал в огороде похищенные у пенсионера два с лишним миллиона рублей

Пенсионер сообщил полицейским, что у него похитили крупную сумму денег – 2 миллиона 400 тысяч рублей. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На днях в ракитянский отдел полиции обратился 81-летний житель района. Пенсионер сообщил полицейским, что у него похитили крупную сумму денег – 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Оперативникам удалось в кратчайшие сроки раскрыть преступление и вернуть пожилому мужчине его сбережения. По подозрению в краже задержали 27-летнего парня, снимавшего у пенсионера комнату.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, совершению кражи предшествовало застолье. Обнаружив на диване хозяйские брюки, квартирант проверил карманы и нашел пачку денег. Злоумышленник забрал накопления пенсионера и под предлогом того, что ему надо в магазин за покупками, ушел из дома. Похищенные сбережения парень закопал в огороде знакомого, после чего вернулся.

Хозяин заметил пропажу и поинтересовался у квартиранта, где деньги. Тот отрицал причастность к их исчезновению. Однако сотрудникам уголовного розыска удалось вывести мужчину на чистую воду. В итоге он показал место, где спрятал два с лишним миллиона рублей.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.