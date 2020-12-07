В Белгороде «Ростелеком» поддержал фестиваль идей и технологий Rukami

Некоммерческий проект инициирован фондом поддержки проектов национальной технологической инициативы.

Провайдер выступил техническим партнером Второго Белгородского фестиваля идей и технологий Rukami, прошедшего 5-6 декабря в формате онлайн. Некоммерческий проект инициирован фондом поддержки проектов национальной технологической инициативы. Проект утвержден в 2018 году Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России как ключевой проект по реализации дорожной карты кружкового движения. Организаторами фестиваля стали АНО «ИРР «Точка кипения Белгород» и АО «Корпорация «Развитие».

Ведущий цифровой провайдер обеспечил площадку доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с, что позволило организаторам вести прямую трансляцию мастер-классов, интерактивных лекций, творческих перформансов и выступлений известных гостей в официальной группе ВКонтакте «Rukami Белгород».

Ведущий цифровой провайдер обеспечил площадку доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с

- Наша компания создает уникальные цифровые решения и технологии будущего. И мы с радостью поддерживаем ребят с техническим мышлением, помогаем поощрять и развивать потенциал одаренных детей. Уверен, что дальнейшие инновационные технологические разработки в различных сферах будут внедряться именно благодаря увлеченной и неравнодушной молодежи. Мы, конечно же, будем рады видеть их в качестве специалистов большой и дружной цифровой семьи «Ростелекома», - поделился Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

На фестивале работали восемь лабораторий будущего: робототехники, программирования, пилотирования, киберспорта, естествознания, медиа-будущего, арт-лаборатория. Зрители приняли участие в интерактивном квесте, гонках на дронах, робосоревнованиях, киберспортивном турнире, научном шоу, моделировании и печати на 3D-принтере.

Для участников фестиваля представители «Ростелекома» организовали лекцию об искусственном интеллекте и кибербезопасности

Нейробиолог и разработчик экзонервных систем Олевия Кибер представил участникам костюм, считывающий и воспроизводящий движения и ощущения. Лекцию о киберспорте прочитал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. О будущем робототехники рассказал руководитель образовательной платформы 4skills Евгений Добринский. Сергей Корнев познакомил участников фестиваля с комплексным решением обеспечения микробиологической защиты населения.

В рамках фестиваля подведены итоги конкурса технического творчества в Белгородской области. Для организации мероприятия были привлечены грантовые средства федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». На конкурс подано более 150 заявок, из которых эксперты отобрали 20 проектов. Среди них определены два победителя: один — по результатам экспертной оценки, другой — лидер зрительского голосования.

Для участников фестиваля представители «Ростелекома» организовали лекцию об искусственном интеллекте и кибербезопасности, а также ознакомили ребят с цифровым онлайн-сервисом «Ростелеком Лицей». С помощью этой образовательной платформы школьники могут не только готовиться к экзаменам, но и заниматься саморазвитием. В «Лицее» есть множество полезных онлайн-курсов по современным цифровым технологиям, здоровым привычкам, логике, речевым навыкам и основам финансовой грамотности.

Более подробную информацию о цифровом сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.