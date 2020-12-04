В Белгородской области испытывают эсзоскелеты

Лебединский ГОК разрабатывает железорудные запасы Курской магнитной аномалии.

Белгородцы тестируют промышленные экзоскелеты.Промышленные экзоскелеты служат для облегчения и упрощения тяжелой физической нагрузки. Они увеличивают силу мышц человека и расширяют амплитуду движений за счет внешнего каркаса и приводящих частей, благодаря чему в разы возрастает эффективность выполняемой работы.

Сотрудники горно-обогатительного комбината, входящего в компанию «Металлоинвест», испытывают разработки Юго-Западного государственного университета Курска. Проект реализуется совместно со специалистами Лаборатории инноваций Металлоинвеста.

Техническую новинку протестировали в реальных условиях производства: на оборудовании фабрики окомкования, находящемся в ремонте. Ежедневно на этом участке специалисты ремонтных служб монтируют по 24 ролика на обжиговые тележки. Вес каждого – от 47 до 58 килограммов. В месяц здесь обслуживают почти 100 тележек, а суммарный вес перемещаемого вручную груза достигает 120 тонн. Экзоскелет, принимая на себя до 90% поднимаемого веса, позволит значительно облегчить труд и уменьшить травмирующее воздействие на позвоночник и ноги человека.

Экзоскелет принимает на себя до 90% поднимаемого человеком веса.

- Пилотный проект по испытаниям экзоскелетов реализован в рамках программы трансформации ТОиР по направлению «Техническое развитие и инжиниринг», –прокомментировал Дмитрий Казанцев, директор по оборудованию Лебединского ГОКа. – Данная технология является передовой в области механизации тяжелого физического труда, снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат, защиты работника от возможных ударов и падений. Испытания экзоскелетов продолжатся, каждая модель будет оценена с точки зрения эргономии, удобства эксплуатации и безопасности.

В испытаниях приняли участие две модели. «ExoHeaver LOWEBACKER» (мягкий тип) помогает перемещать грузы весом до 30 килограммов и может применяться грузоподъемных, складских и транспортных работах. Более тяжелая и сложная версия – «ExoHeaver Active Electric» – рассчитана на работу с грузами до 60 килограммов. Экзоскелет имеет собственную систему электропитания и управляется с помощью электромеханического модуля.

Напомним, в 2020 году компания «Металлоинвест» приступила к реализации масштабной программы трансформации ремонтных служб своих предприятий. За три года её действия предстоит провести глубокую реорганизацию функции ТОиР, изменения в культуре процессов планирования, организации и выполнения технического обслуживания и ремонтов технологического оборудования, ориентированных на надежность, обеспечить устойчивое, работоспособное состояние основных активов предприятий, усовершенствовать практические методы работы сотрудников, развить компетенции и улучшить систему мотивации ремонтного персонала, построить систему управления, отвечающую современным требованиям ведения бизнеса.