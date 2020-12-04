Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию через Белгородскую границу с территории Украины Фото: "КП" Архив

С территории Украины на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря трое неизвестных с оружием в руках пытались прорваться в Россию.

При попытке задержания нарушители открыли огонь, произошла перестрелка с пограничниками, сообщил Центр общественный связей Федеральной службы безопасности РФ. В сообщении, в частности, сказано: «При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью».

Отмечается, что двое других нарушителей скрылись от пограничников на территории Украины. Проводятся оперативно-следственные действия.