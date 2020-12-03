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Автоинспекторы и волонтеры призвали белгородцев не парковаться на местах для инвалидов

С начала года за нарушение в регионе привлекли к ответственности более 270 водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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О важности соблюдения их прав белгородцам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры. Акции прошли сразу в нескольких районах области.

О важности соблюдения их прав белгородцам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры. Акции прошли сразу в нескольких районах области.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. О важности соблюдения их прав белгородцам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры. Акции прошли сразу в нескольких районах области.

Старооскольские автоинспекторы организовали занятия по ПДД для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они объяснили ребятам, как избежать аварийных ситуаций. В Губкинском городском округе полицейские вместе с воспитанниками школ-интернатов записали видеообращение. Герои ролика обратились к участникам дорожного движения с просьбой уважать друг друга и соблюдать ПДД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Алексеевке, Валуйках и Вейделевке автоинспекторы вместе с волонтерами вышли на парковки, где предусмотрены места для инвалидов. Они пообщались с водителями и призвали каждого внести свой вклад в создание доступной среды для тех, кому это особенно необходимо.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что с начала 2020 года за парковку на местах для инвалидов в регионе привлекли к административной ответственности 273 водителя. Только за ноябрь автоинспекторы составили 90 таких протоколов. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

Член Общественного совета при УМВД России по Белгородской области паралимпиец Андрей Кожемякин

Член Общественного совета при УМВД России по Белгородской области паралимпиец Андрей Кожемякин

На днях доступность полиции для людей с ограниченными возможностями здоровья на собственном опыте проверил член Общественного совета при УМВД России по Белгородской области паралимпиец Андрей Кожемякин. Он побывал в отделении №4 отдела по вопросам миграции. В феврале спортсмену предстоит поездка в Финляндию на чемпионат Европы Международного паралимпийского комитета по пулевой стрельбе, в связи с чем у него возникла необходимость заменить загранпаспорт. Паралимпиец остался доволен визитом в подразделение и позже опубликовал в соцсетях благодарность сотрудникам полиции за теплый прием.

- Был приятно удивлен тем, что там появились пандус и кнопка вызова персонала. Все сделали очень быстро и на профессиональном уровне, но главное для меня – доступность и комфорт подразделения для маломобильных граждан. Никаких проблем не испытал. В течение месяца мой паспорт будет готов, — отметил Андрей Кожемякин.

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