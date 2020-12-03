Автоинспекторы и волонтеры призвали белгородцев не парковаться на местах для инвалидов

О важности соблюдения их прав белгородцам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры. Акции прошли сразу в нескольких районах области.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. О важности соблюдения их прав белгородцам напомнили сотрудники ГИБДД и волонтеры. Акции прошли сразу в нескольких районах области.

Старооскольские автоинспекторы организовали занятия по ПДД для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они объяснили ребятам, как избежать аварийных ситуаций. В Губкинском городском округе полицейские вместе с воспитанниками школ-интернатов записали видеообращение. Герои ролика обратились к участникам дорожного движения с просьбой уважать друг друга и соблюдать ПДД.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Алексеевке, Валуйках и Вейделевке автоинспекторы вместе с волонтерами вышли на парковки, где предусмотрены места для инвалидов. Они пообщались с водителями и призвали каждого внести свой вклад в создание доступной среды для тех, кому это особенно необходимо.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что с начала 2020 года за парковку на местах для инвалидов в регионе привлекли к административной ответственности 273 водителя. Только за ноябрь автоинспекторы составили 90 таких протоколов. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

Член Общественного совета при УМВД России по Белгородской области паралимпиец Андрей Кожемякин

На днях доступность полиции для людей с ограниченными возможностями здоровья на собственном опыте проверил член Общественного совета при УМВД России по Белгородской области паралимпиец Андрей Кожемякин. Он побывал в отделении №4 отдела по вопросам миграции. В феврале спортсмену предстоит поездка в Финляндию на чемпионат Европы Международного паралимпийского комитета по пулевой стрельбе, в связи с чем у него возникла необходимость заменить загранпаспорт. Паралимпиец остался доволен визитом в подразделение и позже опубликовал в соцсетях благодарность сотрудникам полиции за теплый прием.

- Был приятно удивлен тем, что там появились пандус и кнопка вызова персонала. Все сделали очень быстро и на профессиональном уровне, но главное для меня – доступность и комфорт подразделения для маломобильных граждан. Никаких проблем не испытал. В течение месяца мой паспорт будет готов, — отметил Андрей Кожемякин.