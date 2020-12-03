«Ефремов уже пожилой актер, то ли дело Кокорин и Мамаев»: как сотрудники белгородской колонии восприняли приезд знаменитости

Отбывать наказание актер будет в ИК № 4 Алексеевки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Отбывать наказание актер будет в Белгородской области - в колонии № 4, расположенной в городе Алексеевка. Туда же в прошлом году отправили осужденных футболистов Кокорина и Мамаева.

6 ноября Ефремова этапировали из столицы. Правда, не прямиком в ИК, а сначала в СИЗО №3 Белгорода. Здесь он провел около двух недель на карантине. 20 числа в СИЗО побывал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и отслужил молебен. После архиерей совершил таинство исповеди над осужденными, причастил их и окропил святой водой.

2 декабря актера отправили в исправительную колонию Алексеевки. По информации «КП-Белгород», отношение к приезду Ефремова здесь совсем не такое, как к переводу двух спортсменов в 2019-м. Тогда даже сотрудникам учреждения было интересно посмотреть на футболистов, взять автографы. Другие заключенные давали нахлынувшим сюда журналистам радостные комментарии после совместной игры с Кокориным и Мамаевым на тюремном поле.

В прошлом году здесь отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Однако в ситуации с Михаилом Ефремовым все по-другому. Работники колонии рассказывают, что даже не обсуждают это между собой:

- Его приезд не вызывает никаких эмоций, - говорит наш собеседник. - Понимаете, он ведь уже пожилой актер, мало где появляется. То ли дело Кокорин и Мамаев: футбол у нас популярнее театра, их имена были на слуху и до скандала. Поэтому они вызвали реальный интерес даже у нас. Ну, и нужно понимать, что ребята тогда просто подрались, пусть и сильно. Но они молодые, это часто случается. А здесь человек погиб. Все видели эти кадры с пьяным Ефремовым, читали его заявления о невиновности - к нему и отношение хуже.

Работники учреждения также добавили, что сейчас Ефремов находится в изоляторе колонии на двухнедельном карантине, ожидая распределения в отряд. Не стоит путать его с местом содержания штрафников: сюда просто помещают всех, кто недавно прибыл отбывать наказание и проходит необходимые процедуры.

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