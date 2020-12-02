Белгородская область стала первым регионом в России, объявившим 31 декабря выходным днем

Вячеслав Гладков объявил 31 декабря выходным днем. Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Белгородцы последний день старого года, 31 декабря, проведут дома. Решение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря принял врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Область стала первым регионом в России, где правительство самостоятельно приняло такое решение. Накануне Вячеслав Гладков говорил о том, что не видит никаких проблем, чтобы 31 декабря стал выходным, подчеркивая при этом, что все, кто приходит в этот день на работу, стараются убежать домой пораньше.

Отметим, что инициатива сделать последний день уходящего года выходным, обсуждалась и в других регионах России и даже на самом высоком уровне. Но решение так и не было принято. А вот белгородцам повезло больше: согласно распоряжению врио губернатора, выходной день объявлен для работников органов исполнительной власти, государственных учреждений и предприятий. Что касается детских садов, то 31 декабря в детских учреждениях будут работать дежурные группы.