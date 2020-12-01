В Белгороде задержали 20-летнего курсанта института МВД за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

В Белгородской области задержали 20-летнего курсанта института МВД, который приставал с сексуальными домогательствами к 9-летней девочке. Правоохранителям удалось установить местонахождение педофила и задержать его в кратчайшие сроки после того, как в полицию обратились родители ребенка. Следственный комитет РФ Белгородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В телефоне подозреваемого были обнаружены видеозаписи, которые свидетельствуют о том, то он и раньше совершал подобные преступления.

Выяснилось, что 23 ноября 2020 года молодой человек выждал у подъезда многоквартирного дома 9-летнюю девочку, а затем вошел с ней в лифт. Там он спустил штаны и заставил ребенка смотреть. Как только дверь открылась, он вышел и скрылся. Девочка пожаловалась родителям, а те сразу же обратились в полицию.

Полиция установила, что молодой человек был на хорошем счету в институте, он КМС по дзюдо и самбо, его портрет был занесен на Доску почета.

Из пресс-центра МВД сообщили:

- Белгородским юридическим институтом МВД России завершена служебная проверка в отношении курсанта четвертого курса, подозреваемого в совершении противоправного деяния. Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и отчислен из образовательного учреждения. В случае, если его вина подтвердится, он будет привлечен к установленной законом ответственности. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.