Все новые детские сады в Белгороде будут строить с бассейнами

Фото: instagram.com/e.s.glagolev.

О новых стандартах, по которым будут строить детские сады, рассказал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» глава Белгородского департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев. Все новые детские сады, сообщил чиновник, будут строиться с бассейнами. Так, вот-вот откроется детсад «Антошка» в 11-м Южном микрорайоне. Кроме помещения для развивающих игр в нем предусмотрен бассейн.

Как сообщил Евгений Глаголев, при проектировании каждого нового дошкольного учреждения теперь будут предусматривать строительство бассейна. И дети во время занятий плаванием смогут не только укрепить здоровье, но и научиться плавать.