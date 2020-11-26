Жителя Валуек Белгородской области отдали под суд за угрозы судье

Жителя Валуек отдали под суд за угрозы судье. Фото: "КП" Архив

Житель Валуек осужден за угрозы в адрес судьи. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему, ранее судимому мужчине. Суд обязал его выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Во время проведения следствия и в ходе судебных разбирательств было установлено, что 15 и 16 июня 2020 года житель Валуйского городского округа встретил на одной из улиц Валуек улице ранее знакомого судью Валуйского районного суда. Он набросился на судью с угрозами. Действия подсудимого было мотивированы местью за ранее вынесенный в отношении него приговор (мужчина был осужден за совершение ряда преступлений, в том числе, за причинение смерти по неосторожности). Зная хорошо личность подозреваемого, судья воспринял угрозы в свой адрес всерьез и дал делу ход.