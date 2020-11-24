Белгородка, закатавшая мужа в асфальт, получила шесть лет общего режима

Жуткая история произошла в селе Соломино Белгородского района. фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области

Жуткая история произошла в селе Соломино Белгородского района. В феврале 2020 года в полицию обратилась мать 37-летнего мужчины, которая сообщила, что ее сын пропал без вести.

Правоохранители пообщались с супругой местного жителя. Женщина уверяла, что после развода в июле 2019 года ее бывший муж уехал на заработки на Север.

- Однако оперативники заподозрили, что женщина пытается ввести их в заблуждение. В течение полугода полицейские продолжали работу по установлению места нахождения мужчины. Впоследствии выяснилось, что он не покидал территорию региона, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить, что к исчезновению мужчины приложила руку его супруга. Впоследствии она дала признательные показания и показала место во дворе, где спрятала тело.

По данным следствия, пара проживала в селе Соломино с октября 1999 года. Мужчина со временем стал злоупотреблять алкоголем и поднимать на жену руку. Случившаяся в августе 2019 года семейная ссора стала для него фатальной. Когда подвыпивший мужчина уснул, жена связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и задушила подушкой. После того, как он перестал подавать признаки жизни, супруга завернула тело в ковер, вытащила во двор и сбросила в выгребную яму. На следующий день она вызвала бетономешалку и залила все бетоном. Любопытным и неравнодушным к судьбе супруга она сообщила, что муж пропал.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, приговором суда 39-летняя женщина признана виновной в убийстве. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.