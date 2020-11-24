Металлоинвест принял участие в международном саммите

Важная задача - снижение негативного влияния на экологию.

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, представила свое видение будущего металлургической и горнодобывающей отрасли.

В 25-ом саммите приняли участие эксперты и представители крупных компаний из 18 стран мира, в том числе - Евраз, Северсталь, НЛМК, Русал, Норникель, LondonMetalsExchange, JFE Steel и других. Участники обсудили текущее состояние и наиболее вероятные сценарии развития отрасли под влиянием глобальных экономических трендов и государственного регулирования. Компаний поделились и опытом внедрения «зеленых» технологий в черную металлургию.

- В долгосрочной перспективе структура спроса на металлургическое сырье все больше будет определяться требованиями к качеству и к углеродному следу продукции, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. – Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность всей цепочки производства и является ответом на этот вызов. Принято стратегическое решение о строительстве нового завода по производству ГБЖ в Курской области. На этом модуле ГБЖ уже сейчас предполагается учитывать его последующую работу на безуглеродном восстановителе – водороде, а также появится возможность продолжения производственной цепочки с перспективным строительством электросталеплавильного передела.

В своем выступлении Юрий Гаврилов, директор по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест», подчеркнул, что декарбонизация – снижение выбросов СО2 в атмосферу при производстве стальной продукции посредством внедрения «зеленых технологий» - один из глобальных трендов.

Благодаря существующим технологиям, предприятия Компании обеспечивают наименьшие выбросы CO2.

- Металлоинвест уделяет серьезное внимание снижению нагрузки на окружающую среду, в том числе уменьшению выбросов углерода путем модернизации производства, внедрения самых современных низкоуглеродных технологий, - отметил Юрий Гаврилов. – Наша цель – их максимальное использование в процессе восстановления. Металлоинвест на сегодняшний день единственный интегрированный производитель высококачественной стали в России, обеспечивающий наименьшие выбросы CO2, благодаря существующим мощностям по производству ПВЖ на Оскольском комбинате и ГБЖ на Лебединском ГОКе. В настоящее время Металлоинвест разрабатывает климатическую стратегию по эффективному снижению углеродного следа производимой продукции.

В 2019 году Металлоинвест присоединился к Глобальному договору ООН – международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. В 2019 году - одной из первых компаний в России, подписал соглашение о «зеленом финансировании». Банк ING открыл Металлоинвесту кредитную линию на сумму до 100 миллионов долларов США.

В 2020 году Металлоинвест утвердил Экологическую программу на 2020-2025 годы. Она нацелена на сокращение удельных выбросов парниковых газов, водопотребления из поверхностных источников, объемов образования и размещения технологических отходов.