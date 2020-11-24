Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 24 ноября 2020: Вячеслав Гладков посетил «красную зону» ковидгоспиталя, старооскольца арестовали за маску, 162 заражения за сутки

Вячеслав Гладков посетил «красную зону» ковидгоспиталя, старооскольца арестовали за маску, 162 заражения за сутки Фото: "КП" Архив

162 заражения за сутки с 8 смертельных исходов

По сообщению федерального штаба, в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 162 пациента с подтвержденным анализом COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе опасным вирусом заболели 15 199 человек. На сайте федерального штаба в графе «Смерти» указано, что за последние сутки в области скончалось 8 человек, соответственно общее количество жертв коронавируса составило 92 человека.

Врио губернатора побывал в главном ковидном госпитале Белгородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора области Вячеслав Гладков побывал в ковидном госпитале Белгорода, в том числе пообщался с пациентами и медперсоналом «красной зоны». Он оценил оснащение ковидного госпиталя. При этом Вячеслав Гладков отметил:

- Мне очень важно понять ситуацию самому, поговорить с людьми. Сегодня на этой площадке самое большое количество пациентов, непростая ситуация по численности. В больнице работает суперпрофессиональный коллектив, очень крутой руководитель, здесь есть жесткий контроль со стороны правительства, есть плановость по медикаментам, по питанию, оборудованию. На перспективу мы с администрацией больницы договорились составить карту рисков. Здесь работающая система, и я, если честно, могу быть спокоен.

Стакоосколец поплатился за отказ носить маску

На 5 суток ареста – такое наказание вынес Старооскольский суд местному жителю за нарушение масочного режима, а также за невыполнение распоряжения судьи о наличии маски в здании суда во время рассмотрения дела. Во время разбирательств было выяснено, что 29 октября мужчина нарушил масочный режим во время покупок в одном из местных магазинов. Директор магазина сначала сделала замечание покупателю, а когда он отказался надевать маску и начал ругаться и кричать у кассы, обратилась в полицию.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении и передали материалы дела в суд. Явившись в суд, староосколец и здесь отказался использовать маску. Дело рассматривали в его отсутствие. Суд вынес решение оштрафовать нарушителя на тысячу рублей, а за невыполнение законных распоряжений судьи привлекли к административной ответственности и арестовали на 5 суток.