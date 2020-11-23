23 января: в Белгородской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 165 человек

В Белгородской области за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 165 человек. Фото: "КП" Архив

Как сообщил региональный штаб 23 января, в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Регион стремительно догоняет своих соседей в Центральном Черноземье по числу заболевших. Так, впереди – только Воронежская область, где за минувшие сутки зарегистрировано 313 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 32 155) и Орловская область – 143 случая (15 057). В Белгородской области с начала пандемии зарегистрировано 15 037 жителей, заболевших коронавирусом.

У соседей в Курской области число заболевших за минувшие сутки составило 153 человека (всего – 14 186), в Тамбовской области – 119 случаев заболевания (всего – 12 311), в Липецкой области – 114 (10 381).

В целом по России зарегистрирован новый антирекорд – 25 173 новых случаев заболевания за минувшие сутки. От заражения коронавирусом за сутки скончалось 361 россиян.