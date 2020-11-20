Белгородцам представили врио главы региона

Фото: пресс-служба Правительства Белгородской области.

Напомним, он возглавил область по указу президента страны, подписанному 18 ноября. Представлял нового руководителя Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он отметил, что Вячеслав Гладков обладает большим опытом управления, а Белгородчину охарактеризовал как стабильно развивающийся регион с сильным экономическим потенциалом и выстроенной социальной сферой.

- По словам нашего президента, сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей. Уверен, что эти позиции будут в основе работы нового руководителя, – подчеркнул Щеголев.

На церемонии представления присутствовал и Евгений Савченко, ставший ныне сенатором Российской Федерации. Он призвал не останавливаться на достигнутых успехах в экономике, социальной сфере и в деле развития инфраструктуры, а также дал свое напутствие Гладкову:

- Уверен, что в области создана атмосфера доверия, взаимного сотрудничества, атмосфера, в которой люди нацелены на то, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Пожелание Вячеславу Владимировичу одно: стать быстрее белгородцем. Условие здесь единственное – полюбить Белгородчину. Тогда все получится, – выразил уверенность Евгений Степанович.

В своем обращении к присутствующим новый руководитель области назвал Белгородчину образцовым регионом в большинстве сфер народного хозяйства.

- Сегодня Белгородская область, безусловно, – это бренд, настоящий знак качества, который известен по всей стране. Главная заслуга в этом принадлежит Евгению Степановичу Савченко, его команде и всем жителям Белгородской области. Я готов к работе, надеюсь на помощь, понимание и введение меня в те проблемы, которые есть, - сказал Вячеслав Владимирович.