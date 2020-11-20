В Белгороде на улице Щорса, где прошла реконструкция, не могут отрегулировать работу светофоров. Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.

На улице Щорса, где в течение долгих месяцев проводится реконструкция, вскрылась проблема – не могут отрегулировать работу светофоров. О неработающих светофорах на своей странице в социальной сети написал мэр Юрий Галдун, объяснив, что технические проблемы вскрылись неожиданно. В частности градоначальник отметил:

- Неожиданно трудно идет настройка режима светофорных объектов на улице Щорса. Есть объективные технические трудности.

При этом Юрий Галдун пообещал, что до 1 декабря постараются все проблемы устранить.

Напомним, что на третьем участки дороги, который завершает реконструкцию, от улицы Губкина до «Сити Молла», выделенные полосы для общественного транспорта заработали с 15 ноября. Работы по благоустройству пообещали закончить до конца ноября. При этом городские власти неоднократно говорили о том, что все светофоры перенастроят после завершения всех работ.