«Открытие»: новые скидки для предпринимателей

Предприниматели могут провести расчеты со скидкой в 50%.

Карта предназначена для ведения внешнеэкономической деятельности и осуществления платежей в пользу таможенных органов. Она позволяет проводить онлайн оплату в день декларирования товаров без авансирования средств и выпуска пластиковой карты. Пользователям доступен бесплатный многофункциональный личный кабинет, с доступом к электронному декларированию и полезной отчетностью – упрощает бухгалтерский учет, сокращает операционные затраты компании.

Для удобства пользователей реализован «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка.

Предприниматели – новые клиенты и те, кто не пользовался раньше данным продуктом - могут провести расчеты картой платежной системы «Таможенная карта» с 50% скидкой.

- Виртуальная таможенная карта выпускается и обсуживается бесплатно, активируется в режиме онлайн. Направить заявку на ее выпуск можно через интернет-банк «Бизнес-Портал». Банк «Открытие» продолжает постоянно улучшать и развивать свои сервисы для удобства клиентов, эта работа для нас остается абсолютным приоритетом, - прокомментировала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Татьяна Асмаковец.

Все подробности - на сайте банка.